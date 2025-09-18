Путин подвел итоги выборов в России

Путин: у россиян высокий уровень доверия ко всем парламентским партиям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал как прошел единый день голосования
Путин рассказал как прошел единый день голосования Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

У избирателей в России высокий уровень доверия ко всем парламентским партиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги прошедших выборов.

«Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей», — отметил Владимир Путин в ходе своего обращения. Он добавил, что доверие избирателей к партиям является основой для дальнейшего развития страны и гарантирует политическую стабильность. 

Путин также поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. Трансляция с выступлением президента шла в официальном telegram-канале Кремля.

Ранее в России прошел единый день голосования (ЕДГ). Длился он с 12 по 14 сентября. Россияне избрали 20 губернаторов, депутаты 11 заксобраний и новые созывы 25 горсоветов. Биографии избранных губернаторов в регионах РФ — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У избирателей в России высокий уровень доверия ко всем парламентским партиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги прошедших выборов. «Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей», — отметил Владимир Путин в ходе своего обращения. Он добавил, что доверие избирателей к партиям является основой для дальнейшего развития страны и гарантирует политическую стабильность.  Путин также поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. Трансляция с выступлением президента шла в официальном telegram-канале Кремля. Ранее в России прошел единый день голосования (ЕДГ). Длился он с 12 по 14 сентября. Россияне избрали 20 губернаторов, депутаты 11 заксобраний и новые созывы 25 горсоветов. Биографии избранных губернаторов в регионах РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...