Путин подвел итоги выборов в России

У избирателей в России высокий уровень доверия ко всем парламентским партиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги прошедших выборов.
«Все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей», — отметил Владимир Путин в ходе своего обращения. Он добавил, что доверие избирателей к партиям является основой для дальнейшего развития страны и гарантирует политическую стабильность.
Путин также поблагодарил российских избирателей, проголосовавших на выборах даже там, где это было опасно. Трансляция с выступлением президента шла в официальном telegram-канале Кремля.
Ранее в России прошел единый день голосования (ЕДГ). Длился он с 12 по 14 сентября. Россияне избрали 20 губернаторов, депутаты 11 заксобраний и новые созывы 25 горсоветов. Биографии избранных губернаторов в регионах РФ — в материале URA.RU.
