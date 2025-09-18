Главред Baza покидает СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору telegram-канала Baza Глебу Трифонову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Решение было принято в ходе заседания 18 сентября.
«Ходатайство следствия об изменении меры пресечения для журналиста на более мягкую сегодня было рассмотрено на заседании 18 сентября. Суд принял решение изменить меру пресечения для главного редактора Baza Глеба Трифонова на домашний арест», — сообщили представители издания Baza.
Глеб Трифонов был задержан 22 июля 2025 года после обысков в редакции и по месту его жительства, а затем по решению суда заключен под стражу до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Вместе с ним под стражу была взята сотрудница редакции Татьяна Лукьянова, и ранее следствие уже ходатайствовало о переводе обоих под домашний арест.
