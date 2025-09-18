Главред Baza покидает СИЗО

Главреда Baza Глеба Трифонова отправили под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главному редактору telegram-канала Baza изменили меру пресечения на домашний арест
Главному редактору telegram-канала Baza изменили меру пресечения на домашний арест Фото:

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору telegram-канала Baza Глебу Трифонову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Решение было принято в ходе заседания 18 сентября.

«Ходатайство следствия об изменении меры пресечения для журналиста на более мягкую сегодня было рассмотрено на заседании 18 сентября. Суд принял решение изменить меру пресечения для главного редактора Baza Глеба Трифонова на домашний арест», — сообщили представители издания Baza.

Глеб Трифонов был задержан 22 июля 2025 года после обысков в редакции и по месту его жительства, а затем по решению суда заключен под стражу до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Вместе с ним под стражу была взята сотрудница редакции Татьяна Лукьянова, и ранее следствие уже ходатайствовало о переводе обоих под домашний арест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения главному редактору telegram-канала Baza Глебу Трифонову и перевел его из СИЗО под домашний арест. Решение было принято в ходе заседания 18 сентября. «Ходатайство следствия об изменении меры пресечения для журналиста на более мягкую сегодня было рассмотрено на заседании 18 сентября. Суд принял решение изменить меру пресечения для главного редактора Baza Глеба Трифонова на домашний арест», — сообщили представители издания Baza. Глеб Трифонов был задержан 22 июля 2025 года после обысков в редакции и по месту его жительства, а затем по решению суда заключен под стражу до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Вместе с ним под стражу была взята сотрудница редакции Татьяна Лукьянова, и ранее следствие уже ходатайствовало о переводе обоих под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...