Лавров оценил вероятность новых встреч с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на проведение дополнительных контактов с США по урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил в эфире программы.
«Возвращаясь к теме о том, как США будут действовать дальше по проблемам Украины, я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп. Они потом прилетели в Вашингтон и, конечно, не скрывали того, что отговаривают руководство США от конструктивных действий в отношении России», «, — сказал Лавров в „Большой игре“ на Первом канале. Также министр отметил, что американский президент не опровергал российскую позицию, но пообещал консультации с союзниками.
Напомним, встреча президентов России и США на Аляске 15 августа завершилась конструктивно. Владимир Путин тогда заявил о возможности долгосрочного урегулирования конфликта, а Дональд Трамп отметил согласование «многих пунктов» украинской проблематики.
Как ранее информировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ, Владимир Путин намерен провести международные переговоры 17 сентября. Кроме того, Песков прокомментировал возможность двусторонних встреч главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. О чем еще рассказал Песков в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
