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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
18:22  12 мая 2017 0

Зауральский губернатор за прошлый год обеднел и не смог разжиться имуществом

Кокорин интервью Курган, кокорин алексей
Доходы Алексея Кокорина уменьшились по сравнению с прошлым годомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в 2016 году заработал более 3,4 млн рублей. Декларация о доходах размещена на официальном сайте правительства региона.

Годом ранее доход губернатора был несколько выше — 3,6 млн рублей. Список его имущества не изменился. В собственности главы региона по-прежнему находятся только треть квартиры (61 кв. м) и автомобиль УАЗ-39094.

Супруга губернатора все так же не имеет никаких доходов. Она, как и ранее, отчиталась о владении двумя земельными участками (280 и 1997 кв. м), жилым домом (доля 29 из 100), трети той же квартиры площадью 61 кв. м и недостроенным жилым домом площадью 481,5 кв. м.

В пользовании губернатора есть номер площадью 53,8 квадрата, вероятно, имеется в виду номер на правительственной базе отдыха «Болдинцево».

Татьяна Жаткина
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