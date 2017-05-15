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Главные новости Челябинской области
15:26  15 мая 2017 0

В Челябинске за вымогательство задержан полицейский оперативник

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, задержание, наручники, допрос
"Оборотня" задержали его коллеги-полицейскиеФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД задержали оперативника ОП «Металлургический» областного центра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка. Уголовное дело о вымогательстве будет вести Следственный комитет, добавили «URA.RU» в СКР.

Оперуполномоченный пытался получить взятку в 300 тыс. рублей от 26-летнего предпринимателя. При передаче первого «транша» в 120 тысяч правоохранителя задержали. Чем именно проштрафился бизнесмен, за счет которого полицейский решил поправить благосостояние, в обоих ведомствах комментировать не стали.

Поскольку реально правоохранитель не мог оказать бизнесмену навязываемую услугу, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

Параллельно расследованию СКР в районном отделе проходит служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен со службы, а его руководители получат дисциплинарные взыскания.

Владимир Васин
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