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Главные новости Челябинской области
13:13  15 мая 2017 1

На Южном Урале осужден высокопоставленный экс-полицейский. Брал чем мог

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Покровителя маршрутчиков Магнитки отправили в колониюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель начальника Магнитогорской ГИБДД Александр Абильев проведет пять лет в колонии и выплатит 500-тысячный штраф, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. После наказания ему три года запрещено занимать должности в госорганах.

Сам Абильев вину не признал. Суд, однако, счел доказанными его преступления сразу по четырем статьям УК: ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 3 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество).

За покровительство маршрутчикам и грузоперевозчикам офицер получил денег, вещей и услуг в общей сложности на 800 тысяч рублей — всего следователям удалось доказать 17 криминальных эпизодов. Взамен Абильев приказывал подчиненным игнорировать техническое состояние транспорта и не привлекать к ответственности плативших ему транспортников. Заодно полицейский предупреждал их о предстоящих проверках и рейдах. Не побрезговал Абильев и 10 тысячами рублей от начинающего водителя, желающего «с гарантией» сдать экзамен на права.

В середине дня 11 февраля 2016 года в здание ОГИБДД по Магнитогорску вошли сотрудники регионального УФСБ при поддержке спецзназа: с собой они вывезли часть документов и нескольких руководителей ведомства. «Жертвой» махинаций подчиненного стал также начальник городской ГИБДД подполковник Андрей Мелехин. Из отпуска он уже не вышел, отправив руководителю областного полицейского главка рапорт о выходе на пенсию.

Владимир Васин
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