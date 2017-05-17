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17 мая 2017
17:09  17 мая 2017 1

Путин готов предоставить Сенату запись разговора Лаврова с Трампом

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Путин готов успокоить ШтатыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Кремля предоставить Сенату США запись беседы американского лидера Дональда Трампа и главы российского МИДа с целью доказать, что России не передавались секретные сведения, передает РИА Новости.

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова и Трампа в Сенат США», — заявил Путин на пресс-конференции в резиденции «Бочаров ручей».

Запись будет предоставлена, если этого захочет американская сторона, подчеркнул президент РФ, высоко оценив результаты встречи Трампа и Лаврова. Также Путин отметил, рассуждая о данной ситуации, что в США развивается «политическая шизофрения».

Лев Истомин
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