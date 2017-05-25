17:21 24 мая 2017 11

Российская полиция не впечатлила авторов доклада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организация Global Travel and Tourism назвала самые безопасные для жизни страны.

Меньше всего рисков для жизни в Финляндии. Второе место принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Третья позиция у Исландии, сообщает Life.ru.

Большая часть безопасных стран находится в Европе. Особняком стоит Великобритания, которая после теракта в Манчестере не попала даже в топ-50. США заняли 84-ю позицию.

Россия оказалась на 109-й строчке. Согласно исследованию авторов доклада, безопаснее даже в традиционно криминогенных Бразилии, Доминикане и Перу.