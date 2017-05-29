{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Курганской области
14:12  29 мая 2017 3

В Зауралье оштрафовали руководство сельхозакадемии за курение в помещении

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., дым, табак, курение, сигареты, курит, затяжка
В общежитии были оборудованы курилкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководству Курганской сельхозакадемии пришлось выплатить штраф размером 90 тысяч рублей за несоблюдение законодательства, связанного с курением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Проверка обнаружила, что при входе в здание общежития вуза отсутствовал знак о запрете курения. При этом внутри были предусмотрены специальные курительные комнаты, оборудованные скамейками и емкостями (кастрюлями) для окурков.

Всего за прошедшие пять месяцев года курганским управлением Роспотребнадзора проведено 173 надзорных мероприятия по контролю соблюдения хозяйствующими субъектами требований Федеральных законов от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В результате были выявлены нарушения антитабачного законодательства, связанные с правилами продажи сигарет и отсутствием предупреждающего знака о запрете курения.

По результатам плановых и внеплановых проверок, административных расследований в отношении виновных лиц составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 550 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров