Можно ли было спасти альпинистку Наговицину, которая оказалась на пике Победы со сломанной ногой

Российская альпинистка Наталья Наговицина скрыла двойной перелом ноги перед восхождением на пик Победы (Киргизия). Об этом сообщил альпинист Александр Ищенко, который принимал участие в ее спасении после предшествующего инцидента. Он отметил, что три гида запретили Наговициной идти на восхождение из-за недостаточной подготовки.
С 12 августа Наталья находится на вершине со сломанной ногой. Ее судьба остается неизвестной. Все попытки по ее эвакуации сорвались из-за экстремально плохой погоды. Официально спасательная операция остановлена, а саму Наталью признали пропавшей без вести. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают, что шансов на спасение Наговициной не было из-за отсутствия ресурсов в конце сезона, другие уверены, что бороться нужно было до конца. Подробнее о том, можно ли было избежать трагедии, — в материале URA.RU.
Хижина и спасательные отряды: как можно было спасти Наговицину
Альпинист и спасатель Денис Киселев в разговоре с aif.ru отметил, что шансы на успешную эвакуацию Натальи были бы выше при наличии дополнительных мер безопасности. По его словам, сценарий спасения был бы возможен в случае, если бы на горе была хижина, где застрявшие на вершине альпинисты могли бы укрыться от суровой погоды. Либо дежурные спасательные отряды, которые могли бы оказать помощь в экстренных случаях.
«Есть много решений — от каких-то промежуточных хижин до дежурства спасательного отряда, который в сезон может находиться всегда в готовности. Также какая-то заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута», — рассказал эксперт.
Киселев подчеркнул, что ЧП с Наговициной должно привести к пересмотру стандартов безопасности в подобных условиях. По его мнению, если бы у нее была возможность переждать непогоду в защищенном месте с горелкой, ее шансы на выживание значительно возросли бы.
«Готовых за ней рвануть не было»
Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова также прокомментировала ситуацию с российской альпинисткой после завершения спасательной операции в Киргизии. Она заявила, что возможности спасти Наговицину практически не было. По словам Пиуновой, в конце сезона на базе не оказалось ни подготовленных альпинистов, ни необходимых средств и ресурсов. Она отметила, что в подобных ситуациях ранее удавалось собрать команду благодаря наличию друзей и финансирования, однако в этот раз не было ни денег, ни людей, готовых прийти на помощь.
Наговицина могла выжить, если бы спустилась к обелиску
Пиунова также проанализировала возможные ошибки при спасении альпинистки и предложила альтернативные сценарии, которые могли бы изменить ситуацию, хотя и не гарантировали бы положительного исхода. По ее мнению, одним из вариантов было бы попытаться убедить Наговицину сразу спуститься к обелиску и ждать спасателей в защищенной мульде (корытообразный прогиб в земной коре — прим. ред.). Это место более доступно для вертолета и спасателей.
Пиунова также отметила, что необходимо было как можно скорее связаться с МЧС и искать пилотов, способных работать на высоте 7000 метров. Однако, по ее словам, даже такие меры не гарантировали бы спасения: «Возможно, удалось бы спасти пострадавшую, но не исключено, что погибли бы еще несколько человек».
«Выбирать маршруты нужно по силам, а не по амбициям»
Кроме того, Пиунова выразила сомнения в достаточной подготовке Наговициной к восхождению, отметив, что, возможно, ей и Луке Синигалье (итальянец, который вместе с Натальей совершил восхождение и впоследствии погиб, пытаясь ее спасти) не стоило идти на пик Победы без опытного гида. Она отметила, что при отсутствии страховки и поддержки со стороны группы альпинист должен полагаться только на себя и выбирать маршруты по своим возможностям, а не по амбициям.
В то же время подруга Наговициной Лия в сообщении в telegram-канале подчеркнула, что Наталья была хорошо подготовлена, регулярно тренировалась и участвовала в марафонах. «Гора впустила ее на вершину, но, к сожалению, не отпустила обратно», — отметила Лия.
«Нужно было бороться до последнего»
Некоторые пользователи не согласились с мнением Пиуновой. Одни уверены, что бороться за спасение Натальи нужно было до последнего. «Все понятно, не на ровном месте трагедия. Но разве не нужно ее пытаться спасти до последнего? Все так надеялись на 25 число. А если жива?..» — пишет Юлия.
Другие же отмечают, что информация о нехватке денег является недостоверной, поскольку родственники Наговициной были готовы к любым расходам, чтобы ее спасти. Пользователь с ником Наталья добавила, что родным не дали возможности участвовать ни финансово, ни организационно, а также уклонялись от общения с ними.
Некоторые также уверены, что, если пилоты были готовы к риску, им следовало дать шанс. Юлия Егорова, в свою очередь, написала: «Очень страшно представить, что человек борется за жизнь, несмотря ни на что, на глазах у всего мира, а мы так беспомощны».
Что известно о Наговициной
Наталья Наговицина родилась 20 августа 1977 года в селе Черновское Пермского края. Она окончила географический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета и работала на кафедре биогеоценологии и охраны природы.
Согласно данным Федерации альпинизма России, Наговицина занимается альпинизмом с апреля 2016 года и имеет второй разряд. Большинство восхождений проходило в горах России и стран СНГ, включая Эльбрус (2020), пик Исмоила Самани (2023) и Хан-Тенгри (2024). За это время она трижды возглавляла альпинистские экспедиции.
В 2021 году ее муж Сергей, также альпинист, перенес инсульт при восхождении на Хан-Тенгри. Несмотря на рекомендации спасателей покинуть пострадавшего, Наговицина осталась с супругом до их прибытия. Мужчину эвакуировать не удалось, и он погиб, сорвавшись в пропасть. Спустя год Наталья вернулась на вершину, чтобы установить памятную табличку в честь мужа.
Пик Победы — самая опасная вершина
Пик Победы высотой 7439 метров, расположенный в хребте Какшаал-Тоо, является самой высокой точкой Тянь-Шаня и Кыргызстана, а также считается одной из самых сложных и опасных вершин бывшего СССР. Восхождение на эту гору завершает программу «Снежный барс», после чего альпинист получает звание и жетон.
В 2011 году Федерация альпинизма России учредила звание «Снежный Барс России», для получения которого необходимо покорить десять известных вершин страны, среди которых Эльбрус, Дыхтау, Коштан-Тау, Мижирги, пик Пушкина, Джангитау, Шхара, Казбек, Ключевская Сопка и Белуха.
Хронология спасения альпинистки
В августе альпинистка Наталья Наговицина в составе экспедиции отправилась на пик Победы, где после успешного восхождения получила тяжелую травму ноги. По словам сестры пострадавшей, Юлии Лыковой, первую помощь ей оказал напарник, который шел вместе с ней. На следующий день альпинисты из Италии и Германии передали ей необходимое снаряжение и продукты. Однако во время спасательных работ погиб итальянский альпинист Лука Синигилья.
Попытки эвакуации Натальи Наговициной неоднократно срывались из-за сложных погодных условий. 16 августа потерпел крушение вертолет Минобороны Киргизии. Вторая спасательная экспедиция 19 августа также не смогла добраться до пострадавшей. 23 августа МЧС Киргизии объявило Наговицыну погибшей, однако официально ее не признали таковой из-за отсутствия подтверждений.
27 августа МЧС Киргизии сообщило о признании Натальи Наговициной пропавшей без вести. Признаков жизни на месте обнаружено не было, о чем проинформировали пресс-службы ведомств.
Однако сын пропавшей альпинистки Михаил Наговицин уверен, что его мать жива. Он опубликовал видео, сделанное спустя неделю после потери связи, на котором видна Наталья — она активно махала рукой. Дрон зафиксировал ее движение из палатки у края горы. После этого Михаил обратился в МИД РФ, к главе Следственного комитета и генеральному прокурору России с просьбой о помощи в спасении матери, подчеркнув, что верит в то, что она жива, и необходимо как можно скорее организовать спасательную операцию.
В то же время турфирма «Аксай-Трэвел», которая организовала восхождение, заявила о невозможности продолжения спасательной операции из-за угрозы жизни спасателей и неблагоприятной погоды. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын отметил, что шансы на выживание крайне малы, а эвакуация тела возможна лишь в 2026 году, передает «Общественная служба новостей».
