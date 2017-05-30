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30 мая 2017
19:11  30 мая 2017 1

Внук Примакова назначен советником Володина

Москва, разное., флаг россии, госдума, герб ссср
Ранее Примаков вошел в состав ОП по президентской квотеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам, сообщает управление Госдумы по связям с общественностью.

Назначенный советником Вячеслава Володина Евгений Примаков получил историко-филологическое образование в РГГУ, работал журналистом под псевдонимом Евгений Сандро. Во время службы на «Первом канале» возглавлял корпункт в Израиле в 2008—2011 годах, где среди прочего освещал события «арабской весны», передает РБК.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что по президентской квоте в обновленный состав Общественной палаты вошли 40 человек, в их числе генеральный директор АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков.

Семен Гринберг
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