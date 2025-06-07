Boeing-737 с неисправным двигателем сел в Шереметьево

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У самолета возникла неисправность в левом двигателе (фото из архива)
У самолета возникла неисправность в левом двигателе (фото из архива) Фото:

В Шереметьево приземлился Boeing-737 с неисправностью левого двигателя. По информации экстренных служб, посадка прошла штатно.

У самолета обнаружилась неисправность левого двигателя. Посадка прошла благополучно, в 11:32 по московскому времени, передает РИА Новости.

Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Официальных комментариев от авиакомпании пока не было.

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В Шереметьево приземлился Boeing-737 с неисправностью левого двигателя. По информации экстренных служб, посадка прошла штатно. У самолета обнаружилась неисправность левого двигателя. Посадка прошла благополучно, в 11:32 по московскому времени, передает РИА Новости. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Официальных комментариев от авиакомпании пока не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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