Boeing-737 с неисправным двигателем сел в Шереметьево

У самолета возникла неисправность в левом двигателе (фото из архива)
В Шереметьево приземлился Boeing-737 с неисправностью левого двигателя. По информации экстренных служб, посадка прошла штатно.
У самолета обнаружилась неисправность левого двигателя. Посадка прошла благополучно, в 11:32 по московскому времени, передает РИА Новости.
Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Официальных комментариев от авиакомпании пока не было.
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