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06 июня 2017
Главные новости Москвы
16:37  06 июня 2017 0

Российский истребитель перехватил американский бомбардировщик над Балтикой

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, f-22 raptor
Американский военный самолет летел вдоль российской границыФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик США В-52, летевший вдоль границы над Балтийским морем. Сигнал об обнаружении воздушной цели был замечен утром 6 июня.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота, — сообщается на сайте Минобороны РФ. — Экипаж российского истребителя, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение».

После этого российский самолет вернулся на свой аэродром.

Нина Калинина
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