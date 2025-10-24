Путин дважды выступал с инициативой о вступлении РФ в альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Западные обыватели не осознают угрозу, которую представляет приближение НАТО к российским границам, а также не знают о предложениях России вступить в Альянс. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В [западных] странах есть много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А ведь РФ просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России», — отметил он. Заявление прозвучало в интервью журналистке Ларе Логан, его слова приводит пресс-служба РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что президент России Владимир Путин дважды выступал с инициативой о вступлении РФ в Североатлантический альянс, однако этот факт в значительной степени неизвестен зарубежной аудитории. По данным журналистки Логан, такие предложения официально озвучивались российской стороной как минимум два раза, что сам Дмитриев назвал неожиданным даже для себя. Он добавил, что эти детали подтверждают открытость России к диалогу и конструктивному сотрудничеству с западным миром.

