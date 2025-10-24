Логотип РИА URA.RU
В Сочи произошел мощный взрыв в жилом доме

25 октября 2025 в 04:33
В результате взрыва пострадало несколько квартир

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сочи в многоквартирном доме на улице Тимирязева прогремел мощный взрыв. Несколько человек получили травмы, в том числе пострадала женщина, а маленький ребенок числится пропавшим, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа, сообщает SHOT.

«Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Сочи. Предварительно, несколько человек пострадали. На пятом этаже вырвало кусок стены взрывной волной... На месте работают экстренные службы. Предварительно, взорвался газ на пятом этаже», — сообщает telegram-канал SHOT.

Звук от взрыва был слышен в разных районах центрального Сочи. Разрушения коснулись сразу нескольких квартир: в не менее чем трех выбило окна. Также пострадали припаркованные возле дома автомобили и соседние здания.

