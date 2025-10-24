Какие страны можно посещать без загранпаспорта

Граждане России могут посетить без загранпаспорта Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Граждане России могут въезжать по внутреннему паспорту в шесть стран. Об этом сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев. По словам аналитика, такой порядок действует для поездок в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению, а также на территорию Абхазии и Южной Осетии. Возможность не использовать заграничный паспорт подтверждается международными договорами между странами.

«На текущий момент граждане России могут посетить без загранпаспорта, используя только внутренний паспорт, шесть стран. Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры. Это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия», — отметил Гареев в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что при поездках в Армению есть важная особенность: по внутреннему паспорту впускают только тех, кто прибывает воздушным транспортом. Для пересечения сухопутной границы этого государства потребуется заграничный паспорт. Гареев также добавил, что список стран, готовых принимать россиян по внутренним документам, остается стабильно неизменным. На динамику в ближайший период, по мнению специалиста, рассчитывать не приходится — новые соглашения не подписываются, а существующие не пересматриваются.

Собеседник агентства напомнил, что для въезда в другие государства российским гражданам по-прежнему нужен заграничный паспорт. Гареев пояснил: даже в странах СНГ, где долгое время вели диалог о безвизовых условиях, такая практика пока не принята на межгосударственном уровне. Варианты расширения подобных соглашений давно не обсуждаются на официальных площадках.