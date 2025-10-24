Спецпосланник РФ Дмитриев перечислил элементы решения по Украине
25 октября 2025 в 03:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вопрос территорий, нейтралитета Украины, гарантии безопасности и ряд других элементов входят в решение украинского конфликта. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
