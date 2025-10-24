Несколько дронов уничтожили в Ленинградской области
25 октября 2025 в 04:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Тосненском и Киришском районах Ленинградской области работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
