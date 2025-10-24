Стала известна причина взрыва в многоэтажном доме в Элисте
Мужчина решил взорвать гранату после ссоры с женой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Взрыв в жилом доме в Элисте произошел из-за ссоры супругов — мужчина взорвал гранату после конфликта с женой. Детонация была зафиксирована в девятиэтажном строении в столице Калмыкии.
«Предварительно, муж поссорился с женой и взорвал гранату. Мужчина не пострадал, супругу госпитализировали», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Женщину позднее отпустили из медучреждения — она в удовлетворительном состоянии. По сведениям издания, виновник происшествия задержан.
Как сообщало URA.RU ранее, после взрыва спасатели эвакуировали 60 жильцов из соседних квартир для обеспечения безопасности. На месте ЧП работают оперативные службы.
