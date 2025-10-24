В Сочи эвакуируют жителей из разрушенного взрывом дома
25 октября 2025 в 04:16
Фото: © URA.RU
В результате взрыва в Сочи, предварительно, пострадали женщина и ребенок. Его поиски продолжаются среди завалов. Причиной происшествия могла стать утечка газа в одной из квартир, расположенных на пятом этаже. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома, территория вокруг здания оцеплена. Об этом пишут местные СМИ.
