В Сочи эвакуируют жителей из разрушенного взрывом дома

25 октября 2025 в 04:16
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате взрыва в Сочи, предварительно, пострадали женщина и ребенок. Его поиски продолжаются среди завалов. Причиной происшествия могла стать утечка газа в одной из квартир, расположенных на пятом этаже. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома, территория вокруг здания оцеплена. Об этом пишут местные СМИ.

Материал из сюжета:

В многоэтажке в Сочи прогремел взрыв

