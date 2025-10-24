Украинские военные не были подготовлены к наступлению на приграничные территории РФ Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan

Украинские подразделения признали неспособность эффективно вести боевые действия в Курской области из-за недостаточной подготовки личного состава и отсутствия опыта действий вне собственной территории. Именно эти обстоятельства стали одной из ключевых причин провала попытки ВСУ осуществить наступательные действия в российских приграничных районах. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«Очевидно, что не только 82-я бригада, а вся украинская группировка оказалась не готова к реалиям войны на чужой территории. Неподготовленный личный состав, комбриг бросал сразу на убой», — заявил источник ТАСС из российских силовых структур.

По его словам, командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) жаловался на небоеспособность новобранцев, которых отправили воевать без надлежащей подготовки и двухнедельной адаптации к автономным боям. Кроме того, собеседник отметил, что часть ответственности за несостоятельность операции командир украинской 82-й ОДШБр возложил на младших офицеров.

