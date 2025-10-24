Дмитриев назвал ключевые условия для быстрого решения конфликта на Украине

Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Решение украинского конфликта возможно «в достаточно короткие сроки» при согласовании всего нескольких ключевых условий — вопроса территорий, нейтралитета Украины и предоставления стране гарантий безопасности. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

«Существует всего несколько элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: „Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины“. Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.