Дмитриев назвал ключевые условия для быстрого решения конфликта на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Решение украинского конфликта возможно «в достаточно короткие сроки» при согласовании всего нескольких ключевых условий — вопроса территорий, нейтралитета Украины и предоставления стране гарантий безопасности. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.
«Существует всего несколько элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: „Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины“. Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, если стороны достигнут договоренностей по этим направлениям, урегулирование ситуации может занять «достаточно короткие» сроки. Дмитриев добавил, что появление дипломатических решений ускорит завершение конфликта, поскольку основные параметры соглашения уже обозначены. Он также отметил, что текущую деэскалацию поддерживают не только в России, но и за рубежом, где соблюдение интересов сторон и гарантии безопасности считают ключевыми для будущего Европы.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
