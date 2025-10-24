«Коалиция желающих» хочет прибегнуть к тактике давления на Москву

Власти Британии предложили давить на РФ через формирование так называемых «миротворческих сил» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Переход коалиции западных стран от поддержки Украины к попыткам прямого давления на Россию отражает перемену стратегического курса объединения, сообщила британская газета The Telegrap, ссылаясь на административные круги правительства Великобритании. По данным издания, перемены обсуждались на очередной встрече «коалиции желающих», состоявшейся в Лондоне в смешанном формате.

«Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — указывается в материале The Telegraph. По данным издания, глава правительства Британии Кир Стармер предложил участникам изменить приоритеты: теперь ставится задача оказания давления на Россию через формирование так называемых «миротворческих сил», которые могли бы присутствовать на Украине — в случае заключения какого-либо соглашения. Присутствовали Владимир Зеленский, премьер-министры Дании и Нидерландов, генеральный секретарь НАТО, еще 20 лидеров участвовали по видеосвязи.