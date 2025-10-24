В Пензенской области введен план «Ковер»
25 октября 2025 в 03:13
В нескольких районах Пензенской области объявлен план «Ковер». В целях безопасности граждан предупреждают о введении временных ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
