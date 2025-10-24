Логотип РИА URA.RU
В Сочи произошел взрыв в жилой многоэтажке

25 октября 2025 в 03:50
В Сочи в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

