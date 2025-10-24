В Сочи произошел взрыв в жилой многоэтажке
25 октября 2025 в 03:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Сочи в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
Материал из сюжета:В многоэтажке в Сочи прогремел взрыв
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал