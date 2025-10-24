В Белгородской области задержан бизнесмен за взятку квартирой на 18 млн рублей

В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику Фото: Илья Московец © URA.RU

Бизнесмен Карл Лоор, председатель совета директоров АО «КМАпроектжилстрой», был арестован по подозрению в даче взятки в виде квартиры на 18 млн рублей должностному лицу администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Как сообщают правоохранительные органы, Лоору предъявлено обвинение по уголовному делу о передаче незаконного вознаграждения в особо крупном размере.

«Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении Карла Лоора. Фигурант дела заключен под стражу», — сообщили в правоохранительных органах. информацию передает ТАСС. По данным следствия, обвиняемый при посредничестве третьего лица передал должностному лицу администрации Старооскольского городского округа квартиру с улучшенной отделкой, рыночная стоимость которой составляет не менее 18 миллионов рублей. Эти действия, как полагают следственные органы, были совершены с целью обеспечения беспрепятственной деятельности компании, занимающейся строительством недвижимости, пишет РИА Новости.