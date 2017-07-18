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18 июля 2017
Главные новости Москвы
08:07  18 июля 2017 9

В России приступили к созданию электросамолета. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Первый самолет нового типа будет рассчитан на 9-19 пассажировФото: Pixabay

Профессионалы отечественного и мирового авиапрома презентуют инновации на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» покажет посетителям макет двигателя электросамолета, передает газета «Известия».

Генеральный директор НИЦ Андрей Дутов сообщил, что Россия осваивается в прогрессивном сегменте создания электросамолетов. Первый шаг на этом пути, считает Дутов, — «создание демонстратора гибридно-электрической силовой установки номинальной мощностью 500кВт и ее отработка на летающей лаборатории».

«Программа рассчитана на три года, и по ее итогам на основе отработанных технологий можно будет приступать к созданию серийного электрического двигателя для самолета размерностью на 9—19 пассажиров», — сказал Андрей Дутов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что от бензиновых двигателей откажется шведский автогигант Volvo в 2019 году.

Семен Гринберг
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