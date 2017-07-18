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Главные новости Курганской области
13:35  18 июля 2017 5

В курганском селе построят дороги к приезду патриарха Кирилла

В селе Батурино отремонтируют дороги на 8,5 млн рублейфото: пресс-служба губернатора Курганской области

В селе Батурино Шадринского района запланирован капитальный ремонт дорог местного значения на 8,5 млн рублей. Аукцион на определение подрядчика пройдет 3 августа, сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Как следует из аукционной документации, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть на улицах Ленина, Калинина и Гагарина, а также переулок имени Архимандрита Капустина. По техническому заданию на некоторых улицах помимо нового асфальта появятся обновленные тротуары с бортовым камнем. В переулке планируется устройство основания из щебня. Дополнительно проведут корчевку кустарника и мелколесья, пишет портал «Шадринский вестник». По контракту завершить работы должны до конца сентября.

В Батуринском сельсовете корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ранее дороги ремонтировали за счет местного бюджета. Например, в прошлом году на эти цели потратили 745 тысяч рублей. Сумма в несколько миллионов рублей для села непосильная. В соцсетях жители возмущаются, что соседние деревни власти «забыли», и пишут комментарии о состоянии дорог микрорайонов областного центра, которые «годами ждут ремонта».

В Батурино, напомним, готовятся к визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченному к торжествам в честь 200-летия уроженца села архимандрита Антонина (Капустина), известного как собирателя Русской Палестины. Сейчас в селе реставрируют церковь, привезен бюст архимандрита. Высокого гостя ожидают в конце августа.

Анна Бояркина
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