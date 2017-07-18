В селе Батурино Шадринского района запланирован капитальный ремонт дорог местного значения на 8,5 млн рублей. Аукцион на определение подрядчика пройдет 3 августа, сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Как следует из аукционной документации, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть на улицах Ленина, Калинина и Гагарина, а также переулок имени Архимандрита Капустина. По техническому заданию на некоторых улицах помимо нового асфальта появятся обновленные тротуары с бортовым камнем. В переулке планируется устройство основания из щебня. Дополнительно проведут корчевку кустарника и мелколесья, пишет портал «Шадринский вестник». По контракту завершить работы должны до конца сентября.
В Батуринском сельсовете корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ранее дороги ремонтировали за счет местного бюджета. Например, в прошлом году на эти цели потратили 745 тысяч рублей. Сумма в несколько миллионов рублей для села непосильная. В соцсетях жители возмущаются, что соседние деревни власти «забыли», и пишут комментарии о состоянии дорог микрорайонов областного центра, которые «годами ждут ремонта».
В Батурино, напомним, готовятся к визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченному к торжествам в честь 200-летия уроженца села архимандрита Антонина (Капустина), известного как собирателя Русской Палестины. Сейчас в селе реставрируют церковь, привезен бюст архимандрита. Высокого гостя ожидают в конце августа.