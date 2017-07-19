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19 июля 2017
18 июля 2017
07:39  19 июля 2017 0

Россияне задолжали за ЖКХ более триллиона рублей. Минстрой предложил убрать лишних

В министерстве собираются устранить посредников между жителями и ресурсоснабжающими компаниямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Долг по ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей, из этой суммы 645 млрд рублей — задолженность простого населения. Об этом сообщил руководитель Минстроя Михаил Мень.

«В информации судебных приставов говорится обо всех должниках: физических и юридических лицах. В основном жители платят за ЖКХ», — рассказал Мень. При этом министр подчеркнул, что процент неплательщиков среди россиян все же увеличился с 4% до 6%.

В еще одну группу, задолжавших за коммунальные услуги, попали управляющие компании. Решить эту проблему министерство собирается устранив посредников между жителями и ресурсоснабжающими организациями. «Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», — уточнил Мень в интервью «Российской газете».

Дарья Александрович
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