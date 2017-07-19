07:39 19 июля 2017 0

В министерстве собираются устранить посредников между жителями и ресурсоснабжающими компаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Долг по ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей, из этой суммы 645 млрд рублей — задолженность простого населения. Об этом сообщил руководитель Минстроя Михаил Мень.

«В информации судебных приставов говорится обо всех должниках: физических и юридических лицах. В основном жители платят за ЖКХ», — рассказал Мень. При этом министр подчеркнул, что процент неплательщиков среди россиян все же увеличился с 4% до 6%.

В еще одну группу, задолжавших за коммунальные услуги, попали управляющие компании. Решить эту проблему министерство собирается устранив посредников между жителями и ресурсоснабжающими организациями. «Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», — уточнил Мень в интервью «Российской газете».