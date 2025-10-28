Хинштейн призвал извиниться Балицкого за слова о виновных во вторжении ВСУ курянах: что известно о скандале

Хинштейн жестко осудил слова запорожского губернатора Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Запорожской области Евгений Балицкий спровоцировал скандал, заявив, что жители его региона защитили свою землю «не чета курчанам», чем фактически обвинил жителей Курской области в недостаточной обороне. Это высказывание вызвало резкую критику со стороны политиков и военкоров, которые назвали слова губернатора оскорбительными и раскалывающими общество, напомнили о реальном вкладе курян и потребовали публичных извинений. Подробности в материале URA.RU.

Cлова Балицкого вызвали скандал

В ходе прямого эфира губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, рассуждая об аресте генерала Ивана Попова и единстве закона для всех, сделал спорное сравнение. Он высоко оценил действия жителей своего региона по защите от атак ВСУ в 2023 году, противопоставив их жителям Курской области. «Мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — заявил чиновник.





Эта фраза, по сути, обвинила жителей Курской области в недостаточной защите своей земли во время вторжения украинских формирований. Заявление мгновенно разошлось по сети, вызвав волну недоумения и критики. Помимо смысловой нагрузки, общественное внимание привлекла и лексическая ошибка: губернатор назвал жителей Курской области «курчанами», в то время как правильное наименование — «куряне».

Хинштейн потребовал извинений

Одним из первых на заявление отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал слова своего коллеги «недопустимыми» и «оскорбительными», особенно в текущих условиях, когда «слово — это тоже оружие». По мнению Хинштейна, подобные высказывания играют на руку врагу, который стремится расколоть российское общество.

Депутат подчеркнул, что заявление Балицкого оскорбляет всех жителей Курской области, в особенности тех, кто героически защищал регион, погиб, защищая его, и их семьи. Хинштейн выразил надежду, что у губернатора «хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться» перед курянами, отметив, что Балицкий никогда не был в Курской области и не может судить о происходящем там.

Критика от военкоров

Критику подхватил и военный корреспондент Александр Коц. Он задал риторический вопрос, каким образом гражданские жители должны были противостоять военной технике, дронам и автоматам — «с вилами или швабрами». Военкор напомнил о реальном вкладе курян в общее дело: сборе гуманитарной помощи, эвакуации раненых, вывозе мирных жителей с приграничных территорий и массовой записи в добровольческие отряды. В качестве примера мужества он привел бывшего главу Суджанского района, который лично ушел служить и был награжден орденом Мужества.