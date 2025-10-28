Хинштейн призвал извиниться Балицкого за слова о виновных во вторжении ВСУ курянах: что известно о скандале
Хинштейн жестко осудил слова запорожского губернатора
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Запорожской области Евгений Балицкий спровоцировал скандал, заявив, что жители его региона защитили свою землю «не чета курчанам», чем фактически обвинил жителей Курской области в недостаточной обороне. Это высказывание вызвало резкую критику со стороны политиков и военкоров, которые назвали слова губернатора оскорбительными и раскалывающими общество, напомнили о реальном вкладе курян и потребовали публичных извинений. Подробности в материале URA.RU.
Cлова Балицкого вызвали скандал
В ходе прямого эфира губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, рассуждая об аресте генерала Ивана Попова и единстве закона для всех, сделал спорное сравнение. Он высоко оценил действия жителей своего региона по защите от атак ВСУ в 2023 году, противопоставив их жителям Курской области. «Мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — заявил чиновник.
Эта фраза, по сути, обвинила жителей Курской области в недостаточной защите своей земли во время вторжения украинских формирований. Заявление мгновенно разошлось по сети, вызвав волну недоумения и критики. Помимо смысловой нагрузки, общественное внимание привлекла и лексическая ошибка: губернатор назвал жителей Курской области «курчанами», в то время как правильное наименование — «куряне».
Хинштейн потребовал извинений
Одним из первых на заявление отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал слова своего коллеги «недопустимыми» и «оскорбительными», особенно в текущих условиях, когда «слово — это тоже оружие». По мнению Хинштейна, подобные высказывания играют на руку врагу, который стремится расколоть российское общество.
Депутат подчеркнул, что заявление Балицкого оскорбляет всех жителей Курской области, в особенности тех, кто героически защищал регион, погиб, защищая его, и их семьи. Хинштейн выразил надежду, что у губернатора «хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться» перед курянами, отметив, что Балицкий никогда не был в Курской области и не может судить о происходящем там.
Критика от военкоров
Критику подхватил и военный корреспондент Александр Коц. Он задал риторический вопрос, каким образом гражданские жители должны были противостоять военной технике, дронам и автоматам — «с вилами или швабрами». Военкор напомнил о реальном вкладе курян в общее дело: сборе гуманитарной помощи, эвакуации раненых, вывозе мирных жителей с приграничных территорий и массовой записи в добровольческие отряды. В качестве примера мужества он привел бывшего главу Суджанского района, который лично ушел служить и был награжден орденом Мужества.
Кроме того, Коц отметил, что, комментируя дело генерала Попова, Балицкий «походя сдал своего товарища», фактически признав его вину до решения суда. Допустив, что слова губернатора могли быть вырваны из контекста, военкор тем не менее присоединился к призыву извиниться перед жителями Курской области.
