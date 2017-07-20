Курганские энергетики стали еще ближе к клиентам

Энергосбытовая компания «Восток» открыла новый офис в центре Макушино. Перерезать ленту на входе в здание доверили главе Макушинского района Виктору Воротынцеву, мэру Макушино Валерию Абакумову и главному инженеру «Энергосбыта» — филиала АО «ЭК «Восток» Валерию Щенникову.
После этого для гостей прошла экскурсия по новому зданию. Начальник участка Валерий Буряк рассказал, что здесь по принципу единого окна можно оплатить электроэнергию, услуги АО «ЭК «Восток» и ПАО «СУЭНКО», городской телефон, сотовую связь, узнать состояние собственного лицевого счета, произвести сверку платежей, заключить договора энергоснабжения.
Первые посетители уже оценили удобство нового офиса энергокомпании. Житель Макушино Яков Лещев, оплативший самым первым счет за электроэнергию, отметил, что до нового офиса ему добираться гораздо удобнее, так как здание находится в центре. «Сама планировка здания также более удобна: никаких темных извилистых коридоров, просторный и светлый холл, в который выходят двери кабинетов всех специалистов», — отметил Яков Лещев.
Порой в офис Макушинского участка в день обращаются более 200 клиентов, а всего здесь обслуживаются более семи тысяч физических и двухсот юридических лиц. Коллектив участка насчитывает 18 сотрудников, которые всегда готовы помочь клиентам профессионально и быстро решить все вопросы, связанные с энергоснабжением.
Специалисты энергосбытовой компании «Восток» уточнили, что компания активно развивает дистанционные сервисы, позволяющие не выходя из дома оплатить электроэнергию и коммунальные услуги, передать показания приборов учета. В частности, наиболее востребованным является «Личный кабинет» на сайте vostok-electra.ru. Услуга доступна всем клиентам Кургана и Курганской области.