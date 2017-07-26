Ливан просит Путина разобраться с ИГИЛ

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2017 года, передает RT. Политик намерен просить помощи в борьбе с ИГИЛ*.
Харири сообщил, что прибудет в Москву 11 сентября и добавил, что Путин его «хороший друг».
«Мы обсудим всё — ситуацию в Ливане, регионе. Мы попросим его помощи в борьбе с ИГ и помощь ливанской армии», — подчеркнул ливанский премьер.
Также премьер-министр планирует обсудить с российским лидером положение в Сирии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил достижения Ливана по стабилизации ситуации в стране, напоминает «Экономика сегодня».
*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.