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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
08:53  26 июля 2017 2

Ливан просит Путина разобраться с ИГИЛ

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
На помощь президента России надеются на ВостокеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2017 года, передает RT. Политик намерен просить помощи в борьбе с ИГИЛ*.

Харири сообщил, что прибудет в Москву 11 сентября и добавил, что Путин его «хороший друг».

«Мы обсудим всё — ситуацию в Ливане, регионе. Мы попросим его помощи в борьбе с ИГ и помощь ливанской армии», — подчеркнул ливанский премьер.

Также премьер-министр планирует обсудить с российским лидером положение в Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил достижения Ливана по стабилизации ситуации в стране, напоминает «Экономика сегодня».

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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