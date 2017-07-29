Бузова появилась на красной дорожке без лифчика и в пижаме. ФОТО, ВИДЕО

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поразила поклонников нелепым нарядом, в котором она появилась на красной дорожке в Баку перед премьерой фильма «Бабушка легкого поведения». На теледиве был надет полупрозрачный шелковый мини-комбинезон.
«Вокруг жара и Бузова в ночнушке)))). А че в ночнушке? Я думала в таком спят. Ну можно было и лифчик одеть, раз на публику идешь… Что за пижамка милая», — недоумевают подписчики.
Между тем Ольгу Бузову защищают ее ярые фанаты: «Завидно Ольге? Так вы постарайтесь поднять своё тухлое тело до таких высот!!! Зависть курицы это плохо!!! На фоне „бабушки лёгкого поведения“ смешно! Но Оля всегда красотка. Шикарная дама!».
Как добавляет портал «Дни.ру», местные мужчины стояли, отрыв рот и онемев, так как к такой откровенности они не привыкли. «Я привезла с собой на „Жару“ два чемодана одежды и рада, что вызываю интерес у публики», — улыбалась счастливая звезда «Дома-2».