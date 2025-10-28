В Ульяновской области сбиты беспилотники, проведено заседание штаба ЧС
29 октября 2025 в 04:24
В Новоспасском районе была успешно предотвращена атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Проведено заседание штаба по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. По распоряжению на место происшествия направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Об этом заявил глава Ульяновской области Алексей Русских.
