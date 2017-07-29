Власти Крыма на цифрах доказали выгоды региона от присоединения к России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Экономические показатели развития полуострова при Украине и России сравнили в правительстве республики. Валовой региональный продукт Крыма вырос на 8,5%, промышленность республики увеличилась на 6,1%, — сообщает издание «Экономика сегодня».
Что касается доходов крымчан, при пересчете с гривен в 2013 году они составляли лишь 7,1 тыс. рублей, к 2016 году жители российского полуострова стали зарабатывать в среднем 19,1 тыс. рублей на душу населения.