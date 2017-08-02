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02 августа 2017
Главные новости Москвы
17:25  02 августа 2017 0

«Мифы о погибших контрактниках». Минобороны сделало заявление после сообщений о гибели в Сирии россиян

Конашенков опроверг сообщения СМИ о погибших в Сирии военныхФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны РФ опровергает утверждения агентства Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Игоря Конашенкова.

По словам представителя ведомства, никаких якобы «тайных» захоронений российских военных, погибших в Сирии, не было и нет, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как отметили в Минобороны, это уже не первая попытка агентства дискредитировать операцию РФ в Сирии.

В заявлении Конашенкова говорится, что источниками материала агентства стали «какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы «запуганными» анонимными «родственниками и знакомыми». Представитель Минобороны также заявил, что в материале содержится «миф о неких погибших «контрактниках» и «таинственной» организации».

Ранее агентство Reuters сообщило, что за текущий год в Сирийской республике погибло по меньшей мере 40 российских военных, напоминает «Национальная служба новостей».

Феликс Сорокин
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