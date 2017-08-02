Минобороны РФ опровергает утверждения агентства Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Игоря Конашенкова.
По словам представителя ведомства, никаких якобы «тайных» захоронений российских военных, погибших в Сирии, не было и нет, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как отметили в Минобороны, это уже не первая попытка агентства дискредитировать операцию РФ в Сирии.
В заявлении Конашенкова говорится, что источниками материала агентства стали «какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы «запуганными» анонимными «родственниками и знакомыми». Представитель Минобороны также заявил, что в материале содержится «миф о неких погибших «контрактниках» и «таинственной» организации».
Ранее агентство Reuters сообщило, что за текущий год в Сирийской республике погибло по меньшей мере 40 российских военных, напоминает «Национальная служба новостей».