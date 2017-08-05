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05 августа 2017
Главные новости Москвы
15:39  05 августа 2017 0

Трампа заподозрили в неуплате налогов

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Хозяин Белого дома мог нарушить закон из-за сынаФото: Официальный сайт президента РФ

Американские СМИ заподозрили президента страны Дональда Трампа в неуплате налогов с продажи двух квартир стоимостью 790 и 800 тысяч долларов своему сыну Эрику.

В результате расследования организации ProPublica и журнала Real Deal выяснилось, что квадратные метры были проданы компанией Трампа-старшего компании его сына. В США сделка между родственниками не должна облагаться налогами, однако специалисты полагают, что данный случай можно назвать частичным дарением, пишет газета «Известия».

В Штатах близкие родственники могут без уплаты налогов дарить собственность на общую сумму до 5,49 млн долларов, уведомив налоговые органы. Однако Дональд Трамп не публиковал налоговые декларации в 2016 году, поэтому журналисты полагают, что его лимит был исчерпан.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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