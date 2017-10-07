На месте ДТП, при котором 7 октября погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, работает специальная оперативно-следственная группа МВД. Силовики уже возбудили уголовное дело по факту аварии, которая унесла жизни троих людей.
Назначены все необходимые экспертизы, водитель грузовика, который влетел в машину с ВИПом, его помощником и шофером, сейчас дает показания, передает РБК слова пресс-секретаря МВД республики Бакыта Сейитова. По предварительным данным, КамАЗ с прицепом перевозил зерно. Дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уже выразил соболезнования в связи с гибелью Темира Джумакадырова. «Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны», — цитирует Атамбаева RT.
Авария с участием Toyota Land Cruiser произошла в районе Села Садовое Московского района утром 7 октября, напоминает Nation News.