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07 октября 2017
12:29  07 октября 2017 2

В Киргизии завели уголовное дело после смерти премьер-министра при ДТП с КамАЗом

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дорога, дтп
Водитель грузовика, который влетел в машину с ВИПом, дает показанияФото: pixabay.com

На месте ДТП, при котором 7 октября погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, работает специальная оперативно-следственная группа МВД. Силовики уже возбудили уголовное дело по факту аварии, которая унесла жизни троих людей.

Назначены все необходимые экспертизы, водитель грузовика, который влетел в машину с ВИПом, его помощником и шофером, сейчас дает показания, передает РБК слова пресс-секретаря МВД республики Бакыта Сейитова. По предварительным данным, КамАЗ с прицепом перевозил зерно. Дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уже выразил соболезнования в связи с гибелью Темира Джумакадырова. «Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны», — цитирует Атамбаева RT.

Авария с участием Toyota Land Cruiser произошла в районе Села Садовое Московского района утром 7 октября, напоминает Nation News.

Юрий Викторов
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