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07 октября 2017
10:25  07 октября 2017 2

Вице-премьер Киргизии погиб во время страшного ДТП с грузовиком

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, камаз, на пожар
Авария произошла на трассе Бишкек — Кара-БалтаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб во время аварии с грузовиком. КамАЗ столкнулся с машиной, в которой находились политик, его помощник и водитель. Выжил лишь водитель самосвала.

Инцидент произошел утром 7 октября на трассе Бишкек — Кара-Балта, пишет ТАСС. Известно, что Джумакадыров, который также занимал пост главы республиканского штаба по проведению выборов, направлялся в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

О причинах ДТП пока нет информации. Водитель КамАЗа госпитализирован.

Юрий Викторов
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