Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб во время аварии с грузовиком. КамАЗ столкнулся с машиной, в которой находились политик, его помощник и водитель. Выжил лишь водитель самосвала.
Инцидент произошел утром 7 октября на трассе Бишкек — Кара-Балта, пишет ТАСС. Известно, что Джумакадыров, который также занимал пост главы республиканского штаба по проведению выборов, направлялся в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.
О причинах ДТП пока нет информации. Водитель КамАЗа госпитализирован.