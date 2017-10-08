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08 октября 2017
07 октября 2017
10:33  08 октября 2017 0

Американский ученый установил, что недосып заставляет людей больше врать

Выступление Евгения Ройзмана в УрГУ на Дне историка. Екатеринбург , студентки, сон, скука, спит
Хронический недосып оказывает негативное влияние на здоровье человека и меняет его характерФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хроническое недосыпание грозит человеку не только серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей. В частности, по словам профессора Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокера, недосып делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.

«Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье», — приводит РИА «Новости» слова Уокера, который также отметил, что попытка выспаться в выходные не в силах компенсировать недосыпание на неделе. «Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее», добавил ученый.

Помимо прочего, по его словам, недостаток сна является причиной ухудшения памяти, диабета, ожирения и рака. В интервью Chicago Tribune Мэтью Уокер также напомнил о негативном влиянии вечернего кофе на глубину сна, а также о том, что алкоголь вовсе не помогает заснуть, вопреки слухам. Ученый посоветовал не смотреть телевизор, не пользоваться смартфоном и не сидеть за компьютером за час до того, как отправиться спать.

Сергей Демин
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