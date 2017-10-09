{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
06:46  09 октября 2017 6

С российских прилавков исчезнет поваренная соль

Турецкие продукты в гастрономах. Екатеринбург, соль
Под видом "поваренной" в магазинах часто продается соль, приготовленная совершенно другим способомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В течение ближайших нескольких месяцев в продажу в торговые сети России может перестать поступать поваренная соль. Это связано с изменениями, которые готовит ассоциация «Руспродсоюз» к действующему стандарту.

Как пишут «Известия», в распоряжении редакции оказался проект ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия». Согласно документа, термин «поваренная» предлагается больше не употреблять, так как определение «не является характеристикой продукта, а применяется „по традиции“, и ни в одном источнике нет мотивированного объяснения его применению».

Изначально, по словам экспертов издания, слово «поваренная» применялось только к той соли, которая вываривалась, получалась из водных растворов путем выпаривания. Однако сейчас фактически допускается не только выпаривание, но и, например, дробление минеральной каменной соли. Однако в продажу она часто поступает под маркой «поваренная». Во избежание введения потребителей в заблуждение предлагается остановиться на наименовании «Соль пищевая», как принято сейчас во всех евростандартах.

Проект предусматривает и изменение оттенков продукта: помимо разрешенных сейчас белого и серого оттенков пищевой соли, будет допустим и бежевый — именно такой получается соль, которую добывают в озерах. Кроме того, будут установлены правила иодирования продукта.

Новый национальный стандарт «Соль пищевая. Общие технические условия» заменит существующий ГОСТ 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия». До 15 ноября проект пройдет публичные слушания, после чего окончательную, исправленную и дополненную редакцию документа направят на утверждение в Росстандарт.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров