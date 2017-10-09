В течение ближайших нескольких месяцев в продажу в торговые сети России может перестать поступать поваренная соль. Это связано с изменениями, которые готовит ассоциация «Руспродсоюз» к действующему стандарту.
Как пишут «Известия», в распоряжении редакции оказался проект ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия». Согласно документа, термин «поваренная» предлагается больше не употреблять, так как определение «не является характеристикой продукта, а применяется „по традиции“, и ни в одном источнике нет мотивированного объяснения его применению».
Изначально, по словам экспертов издания, слово «поваренная» применялось только к той соли, которая вываривалась, получалась из водных растворов путем выпаривания. Однако сейчас фактически допускается не только выпаривание, но и, например, дробление минеральной каменной соли. Однако в продажу она часто поступает под маркой «поваренная». Во избежание введения потребителей в заблуждение предлагается остановиться на наименовании «Соль пищевая», как принято сейчас во всех евростандартах.
Проект предусматривает и изменение оттенков продукта: помимо разрешенных сейчас белого и серого оттенков пищевой соли, будет допустим и бежевый — именно такой получается соль, которую добывают в озерах. Кроме того, будут установлены правила иодирования продукта.
Новый национальный стандарт «Соль пищевая. Общие технические условия» заменит существующий ГОСТ 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия». До 15 ноября проект пройдет публичные слушания, после чего окончательную, исправленную и дополненную редакцию документа направят на утверждение в Росстандарт.