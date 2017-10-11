Дробыш публично извинился за оскорбление Бузовой

02:45 11 октября 2017 0

Продюсер предпочел побыстрее завершить конфликт с певицей ФОТО: instagram@vdrobysh

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш решил закончить разгорающийся конфликт с Ольгой Бузовой и принес певице публичные извинения. В ходе прямой трансляции в Instagram руководитель «Новой фабрики звезд» рассказал о своем отношении к пению «под фанеру».

«Что касается Бузовой, я, честно говоря, не собирался ее задевать. Ольга, если ты приняла на свой счет, извини. Я против того, когда бессовестно используют фонограмму, хотя и Мадонна, и многие звезды используют, например, в телепроектах», — цитирует Дробыша «Дни.ру».

Продюсер заявил, что хотел бы прекратить пустую ругань с Бузовой, поскольку это отвлекает его от любимой работы, подчеркнув, что является профессионалом в своей области и имеет право высказаться о любой ситуации внутри музыкальной индустрии. Дробыш также пригласил Бузову поучаствовать в отчетном концерте «Фабрики», но отметил, что ей придется петь вживую — таковы условия проекта.

Напомним, что конфликт между Дробышем и Бузовой начался после того, как продюсер посоветовал певице сменить призвание, поскольку своим непрофессионализмом она убивает российский шоу-бизнес. В ответ на это певица заявила, что слова Дробыша являются прямым оскорблением ее фанатов, а такого хамства Бузова простить ему не может.