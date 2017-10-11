{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
02:45  11 октября 2017 0

Дробыш публично извинился за оскорбление Бузовой

Продюсер предпочел побыстрее завершить конфликт с певицейФОТО: instagram@vdrobysh

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш решил закончить разгорающийся конфликт с Ольгой Бузовой и принес певице публичные извинения. В ходе прямой трансляции в Instagram руководитель «Новой фабрики звезд» рассказал о своем отношении к пению «под фанеру».

«Что касается Бузовой, я, честно говоря, не собирался ее задевать. Ольга, если ты приняла на свой счет, извини. Я против того, когда бессовестно используют фонограмму, хотя и Мадонна, и многие звезды используют, например, в телепроектах», — цитирует Дробыша «Дни.ру».

Продюсер заявил, что хотел бы прекратить пустую ругань с Бузовой, поскольку это отвлекает его от любимой работы, подчеркнув, что является профессионалом в своей области и имеет право высказаться о любой ситуации внутри музыкальной индустрии. Дробыш также пригласил Бузову поучаствовать в отчетном концерте «Фабрики», но отметил, что ей придется петь вживую — таковы условия проекта.

Напомним, что конфликт между Дробышем и Бузовой начался после того, как продюсер посоветовал певице сменить призвание, поскольку своим непрофессионализмом она убивает российский шоу-бизнес. В ответ на это певица заявила, что слова Дробыша являются прямым оскорблением ее фанатов, а такого хамства Бузова простить ему не может.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров