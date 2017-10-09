15:55 09 октября 2017 10

Артистка не сдержала эмоций и назвала поступок продюсера недостойным Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ведущая «Дома-2», молодая певица Ольга Бузова, ответила на «оскорбления» продюсера Виктора Дробыша в ее адрес. Художественный руководитель новой «Фабрики звезд» заявил, что девушке лучше найти работу попроще, потому что она своим непрофессионализмом портит и без того не самый лучший российский шоу-бизнес.

В прямом эфире Муз-ТВ артистка заявила, что сама готова снести любые оскорбления, несмотря на то, что ей очень обидно, но за своих фанатов порвет любого. «Мне обидно за своих поклонников, за тех, кто любит меня и верит в меня…ведь, унижая мое творчество, они в первую очередь унижают #моихлюдей, а я за них порву как за свою семью и друзей. Любую! Любого. Любых», — написала артистка в Instagram.

Певица Slava поддержала Бузову, заявив: «Мы в одном котле варимся и должны поддерживать друг друга! я за Олю!» Она добавила, что любит Дробыша и актрису Анастасию Самбурскую (которая исполнила пародию на Бузову на шоу «Фабрики звезд»), но в этой ситуации с ними не согласна.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш публично усомнился в талантах Ольги Бузовой и посоветовал ей пойти работать кассиром. Главе новой «Фабрики звезд» не понравилось, что начинающая певица активно эксплуатирует фонограмму. «Она делает плохо всему российскому шоу-бизнесу, который и так находится недалеко от ж… ы», — написал он в Instagram.