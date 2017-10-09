{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
15:55  09 октября 2017 10

«Порву любого». Бузова разрыдалась в ответ на оскорбления Дробыша. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Артистка не сдержала эмоций и назвала поступок продюсера недостойнымФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ведущая «Дома-2», молодая певица Ольга Бузова, ответила на «оскорбления» продюсера Виктора Дробыша в ее адрес. Художественный руководитель новой «Фабрики звезд» заявил, что девушке лучше найти работу попроще, потому что она своим непрофессионализмом портит и без того не самый лучший российский шоу-бизнес.

В прямом эфире Муз-ТВ артистка заявила, что сама готова снести любые оскорбления, несмотря на то, что ей очень обидно, но за своих фанатов порвет любого. «Мне обидно за своих поклонников, за тех, кто любит меня и верит в меня…ведь, унижая мое творчество, они в первую очередь унижают #моихлюдей, а я за них порву как за свою семью и друзей. Любую! Любого. Любых», — написала артистка в Instagram.

Певица Slava поддержала Бузову, заявив: «Мы в одном котле варимся и должны поддерживать друг друга! я за Олю!» Она добавила, что любит Дробыша и актрису Анастасию Самбурскую (которая исполнила пародию на Бузову на шоу «Фабрики звезд»), но в этой ситуации с ними не согласна.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш публично усомнился в талантах Ольги Бузовой и посоветовал ей пойти работать кассиром. Главе новой «Фабрики звезд» не понравилось, что начинающая певица активно эксплуатирует фонограмму. «Она делает плохо всему российскому шоу-бизнесу, который и так находится недалеко от ж… ы», — написал он в Instagram.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров