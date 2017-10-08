Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что ведущая «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова немузыкальна, она плохо влияет на шоу-бизнес и лучше бы ей найти новую специальность, об этом Дробыш написал в Instagram.
«Она (Ольга Бузова), безусловно, талантливый человек, только, до сих пор никто не знает в чём заключается её талант. Я как музыкант уверен, что Музыка не самая сильная её сторона. Более того!!! Возводя Фанеру в официоз, она делает плохо всему Российскому шоу-бизнесу, который и так находится не далеко от ж… ы», — написал Дробыш, рекламируя пародию Самбурской на клип Бузовой «Мало половин».
Назвав Ольгу Бузову «наглым явлением», Дробыш отметил, что «она не плохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром».
Сама Бузова ранее назвала Дробыша «девушкой», мотивируя это тем, что продюсер опускается до сплетен и склок.