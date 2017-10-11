ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Крыму

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.
В сообщении службы отмечается, что работа бахчисарайской ячейки террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была пересечена.
В отношении шестерых террористов следователи возбудили уголовные дела по статье «организация деятельности террористической организации».
В УФСБ не стали делиться другими подробностями операции в интересах следствия. В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время активно ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была запрещена в России еще в 2003 году. Террористы ставят перед собой цель ликвидировать все неисламские правительства.