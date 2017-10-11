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11 октября 2017
12:47  11 октября 2017 0

ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Крыму

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала террористовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

В сообщении службы отмечается, что работа бахчисарайской ячейки террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была пересечена.

В отношении шестерых террористов следователи возбудили уголовные дела по статье «организация деятельности террористической организации».

В УФСБ не стали делиться другими подробностями операции в интересах следствия. В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время активно ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была запрещена в России еще в 2003 году. Террористы ставят перед собой цель ликвидировать все неисламские правительства.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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