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14 октября 2017
20:10  14 октября 2017 0

В Москве десятки тысяч студентов со всего мира вышли на парад-карнавал. ФОТОРЕПОРТАЖ

Парад-карнавал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, флаги
Флаги 180 стран пронесли по улицам российской столицыФото: Антон Белицкий © URA.RU

В субботу, 14 октября, в Москве стартовал парад-карнавал с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В масштабном мероприятии принимают участие больше 35 тысяч студентов и 450 делегатов из разных стран. Участники парада пройдут от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным к СК «Лужники», где состоится концерт с участием звезд эстрады.

В праздничных колоннах передвигаются самоходные платформы, посвященные самым известным уличным праздникам, в число которых попали Венецианский, Китайский и Бразильский карнавалы, сообщается на официальном сайте фестиваля. На парад также вышли представители ведомств по делам молодежи более 70 стран мира.

Напомним, что всемирный фестиваль проходит в России в третий раз. Его официальное открытие пройдет в Сочи 15 октября. В этот же день со студентами пообщается президент России Владимир Путин. В Россию для участия в праздничных мероприятиях прибыли гости из 180 стран.

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Пасмурная погода не помешала шествию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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