В Москве десятки тысяч студентов со всего мира вышли на парад-карнавал. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 14 октября, в Москве стартовал парад-карнавал с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В масштабном мероприятии принимают участие больше 35 тысяч студентов и 450 делегатов из разных стран. Участники парада пройдут от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным к СК «Лужники», где состоится концерт с участием звезд эстрады.
В праздничных колоннах передвигаются самоходные платформы, посвященные самым известным уличным праздникам, в число которых попали Венецианский, Китайский и Бразильский карнавалы, сообщается на официальном сайте фестиваля. На парад также вышли представители ведомств по делам молодежи более 70 стран мира.
Напомним, что всемирный фестиваль проходит в России в третий раз. Его официальное открытие пройдет в Сочи 15 октября. В этот же день со студентами пообщается президент России Владимир Путин. В Россию для участия в праздничных мероприятиях прибыли гости из 180 стран.