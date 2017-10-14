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14 октября 2017
18:31  14 октября 2017 0

Путин приедет в Сочи на открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент регулярно общается с молодежьюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 15 октября прилетит в Сочи, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Мероприятие пройдет в Ледовом дворце «Большой», где глава государства пообщается с участниками форума, сообщает пресс-служба Кремля.

Главные мероприятия ВСФМ пройдут с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи, их посетят порядка 20 тысяч человек из более чем 180 стран.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года, Россия проводит их на своей территории в третий раз.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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