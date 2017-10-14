Президент России Владимир Путин 15 октября прилетит в Сочи, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мероприятие пройдет в Ледовом дворце «Большой», где глава государства пообщается с участниками форума, сообщает пресс-служба Кремля.
Главные мероприятия ВСФМ пройдут с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи, их посетят порядка 20 тысяч человек из более чем 180 стран.
Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года, Россия проводит их на своей территории в третий раз.