Министр сельского хозяйства России Александр Ткачева рассмешил главу государства незнанием географии. Инцидент произошел во время совещания по вопросам развития сельского хозяйства с участием президента Владимира Путина.
В ходе совещания Ткачев привел в пример Германию, которая занимается поставками свинины в Индонезию. При этом Путин поправил министра, заметив, что мусульмане свинину не едят.
«Южная Корея. Какая разница?» — ответил с улыбкой Ткачев. После этого Путин рассмеялся, закрыв лицо руками.
Видео: Life.ru