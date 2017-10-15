Независимая экспертиза установила, что вещество, которым неизвестные опрыскали дом журналистки Юлии Латыниной, представляет высокую степень опасности для человека, поскольку содержит диметилформамид и высокомолекулярные фталаты.
Фталаты, как сообщила «Новая газета», относятся к высокоопасным веществам, которые даже в незначительных количествах опасны для жизни человека, а диметилформамид оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу. При попадании в организм он может повредить печень и почки.
Результаты официальной экспертизы, по данным издания, пока неизвестны, а процессуальное решение по делу о нападении на дом журналистки будет принято именно на их основании. Сам инцидент произошел в июле 2017 года. Неизвестные опрыскали дом едким газом, в результате чего якобы пострадали восемь человек, включая четверых пожилых людей и двоих детей. В сентябре неизвестные подожгли машину Латыниной, после чего она решила покинуть Россию вместе с родителями, напоминает RT.
По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», передает телеканал 360.