В Петухово Курганской области на пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка. Мать ребенка Анастасию Широкову с ожогами доставили вертолетом в Курганскую областную клиническую больницу. Ей удалось спасти из огня двух других детей — 1,5 и 4 лет. Родственники пострадавших просят зауральцев оказать посильную материальную помощь, так как в огне семья потеряла все имущество.
Пост о трагедии опубликовала на странице «ВКонтакте» сестра матери Оксана Романова. По ее словам, пожар случился около двух часов ночи с 13 на 14 октября. «Загорелся дом, в доме находилась Настя (мать погибшей девочки — прим. ред.) с тремя маленькими детками. Она в ужасе и панике смогла только выбросить укутанных в одеяльце маленьких детей, а Лерочку, свою 7-летнюю дочу, не смогла спасти, потому что она была в другой детской, где все пылало страшным огнем. Настя до последнего боролась», — рассказала Оксана.
Она добавила, что семья Широковых лишилась всего имущества: огонь уничтожил два дома, придомовые постройки и автомобиль. «Впереди зима, у детей нет верхней теплой одежды, обуви. Игрушек, книг, документов ничего совсем нет», — уточнила Оксана и попросила оказать всех неравнодушных посильную помощь. Реквизиты банковской карты, на которую можно переводить деньги, указаны на ее странице «ВКонтакте».
На данный момент удалось собрать около 300 тысяч рублей, рассказала Оксана «URA.RU». По ее словам, огонь пришел в дом извне — предположительно, от искр из близстоящей котельной загорелся камыш.
В причинах пожара сейчас разбирается следствие. «В настоящее время следователем проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в управлении СК РФ по Курганской области.
Публикация Оксаны Романовой распространяется по социальным сетям, и не всегда ее размещают с добрыми намерениями. Некоторые пользователи полностью копируют рассказ и фотографии со страницы Оксаны, меняя платежные реквизиты на свои собственные. Также ложные номера банковских карт появляются в комментариях к записи. Как отмечает курганская правозащитиница Марина Камшилова, одного из интернет-мошенников администрация «ВКонтакте» уже заблокировала по ее просьбе.